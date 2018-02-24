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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol 5-0'lık mağlubiyet sonrası Bursa'da ortalık karıştı
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Sıradaki Haber:Futbol sahalarında görülmemiş olay

Futbol
24.02.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

5-0'lık mağlubiyet sonrası Bursa'da ortalık karıştı

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Bursaspor taraftarı, Galatasaray yenilgisinin ardından takımlarını ve yönetimi Özlüce Tesisleri'nde protesto etti. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanırken, taraftarlar tesislerden ayrıldı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları ise maçın hemen ardından Bursaspor Özlüce Tesisleri'nin önünde toplanmaya başladı. Yaklaşık 100 kişilik taraftar, tesislerin önünde yönetimi istifaya davet ederek son haftalarda alınan kötü sonuçları protesto etti.

1 saat 20 dakikalık gecikmenin ardından sivil bir otobüs ile maçın oynandığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'dan ayrılan Bursaspor kafilesi, tesislere giriş yaptığı esnada tansiyon yükseldi. Çevik kuvvet ve polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik güçleri ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

5-0lık mağlubiyet sonrası Bursada ortalık karıştı

 

Yeşil beyazlı ekibin otobüsü ayrıca Özlüce Tesisleri'ne taraftarın bulunduğu bölgeden değil, İzmir yolu tarafından girdi. Tesislere gelen taraftarın bir bölümü kafilenin içeriye girmesinin ardından, tesislerden ayrıldı. Diğer bir grup ise bir süre daha yönetim ve futbolcular aleyhine sloganlar atmaya devam etti. Ardından bu grup da tesislerden ayrıldı.

5-0lık mağlubiyet sonrası Bursada ortalık karıştı

 

Eve döndü Aslanlar gibi kükredi 5 gol, 1 kırmızı...
Eve döndü Aslanlar gibi kükredi! 5 gol, 1 kırmızı...
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