45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’
Burak Yılmaz Şenol Güneş’in vazgeçilmezi oldu.
Beşiktaş’a yeniden dönüşü camiada tartışma yaratan Burak Yılmaz, attığı gollerle cevabını verdi. Yıldız 10 maçta 9 gole imza koydu.
SİVAS’ta dün 1-1 biten ilk yarı sonunda çıkış tüneline doğru giden Burak Yılmaz’a ev sahibi tribünler ‘Hırsız’ diye bağırdı.
Burak bu sözlere tepki gösterirken, karşılıklı atışmaların ardından tecrübeli oyuncu “Birazdan görüşürüz” diyerek söylendi. Bu esnada tribünlerden atılan bir çakmak Burak’ın kafasına isabet etti. Acıyla yere yığılan yıldız oyuncu hemen soyunma odasına götürüldü. Karşılaşmanın 87. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak, 28 metreden saatte yaklaşık 90 kilometre hızla topu ağlara gönderdi.
Tecrübeli oyuncu bu gol sonrası, devre arasında tartıştığı Sivasspor tribünlerine ‘İşte buradayım’ işareti yaptı.
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