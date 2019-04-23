45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’
GeriFutbol 45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’

Burak Yılmaz Şenol Güneş’in vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş’a yeniden dönüşü camiada tartışma yaratan Burak Yılmaz, attığı gollerle cevabını verdi. Yıldız 10 maçta 9 gole imza koydu.

SİVAS’ta dün 1-1 biten ilk yarı sonunda çıkış tüneline doğru giden Burak Yılmaz’a ev sahibi tribünler ‘Hırsız’ diye bağırdı.

Burak bu sözlere tepki gösterirken, karşılıklı atışmaların ardından tecrübeli oyuncu “Birazdan görüşürüz” diyerek söylendi. Bu esnada tribünlerden atılan bir çakmak Burak’ın kafasına isabet etti. Acıyla yere yığılan yıldız oyuncu hemen soyunma odasına götürüldü. Karşılaşmanın 87. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak, 28 metreden saatte yaklaşık 90 kilometre hızla topu ağlara gönderdi.

Tecrübeli oyuncu bu gol sonrası, devre arasında tartıştığı Sivasspor tribünlerine ‘İşte buradayım’ işareti yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Burak Yılmaz fırtınası! Ronaldo...

Şampiyonluğa 450 dakika var

45’te ‘Sizinle görüşürüz’ 87’de ‘Ben buradayım’

23 Nisan'da Ordinaryüs'ün izinde