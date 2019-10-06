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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

45 dakika şampiyonluk konuştular!

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45 dakika şampiyonluk konuştular!

Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçının ardından soyunma odasında özel bir toplantı yaptı.

Kaptan Emre Belözoğlu önderliğinde, sadece oyuncuların bir arada olduğu ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda önümüzdeki döneme dair yapılacakların değerlendirmesi yapıldı. Uzun süren toplantı nedeniyle futbolcular, 90 dakika sonrası tribünden kendilerini çağıran taraftarların yanına da gidemediler. Toplantıda ilk sözü, kötü performans gösteren bazı oyuncular alıp takım arkadaşlarından özür dilediler.

‘Hatalarımızla bir takımız’

Takım arkadaşları onlara sahip çıktı ve ‘biz hatalarımızla doğrularımızla bir takımız’ mesajı verildi. Sonrasında sözü alan kaptan Emre, bu ligin her anlamda en iyi ekibi olduklarını belirterek; “Hepiniz başınızı dik tutun, milli aradan sonra tekrar omuz omuza vererek kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz ve hatalarımızdan dersler alarak şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. Teknik heyet ve yönetim, oyuncuların durumu sahiplenip kenetlenmelerinden mutlu olurken, şampiyonluğun olumsuz maçlardan sonra yaşanan böyle kenetlenmelerden geçtiğini ifade ettiler.

Yine Antalyaspor!

Fenerbahçe’nin iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Antalyaspor bunu ilk kez yapmadı... Akdeniz ekibi 29 Ekim 2012’de Kadıköy’de oynanan maçta ise Fenerbahçe’nin 47 maçlık yenilmezlik serisini bitirmişti. 2009-2010 sezonunun 24. haftasında Antalyaspor galibiyetiyle (1-0) başlayan 38 galibiyet, 9 beraberlikle oluşan 47 maçlık seri, yine Antalyaspor ile yapılan maçta sona ermişti. Fenerbahçe ayrıca Ersun Yanal yönetiminde iç sahada ilk kez mağlup oldu.

45 dakika şampiyonluk konuştular

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