45. dakika gerginliği! Fernando ve...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde gelecek hafta Beşiktaş'la oynanacak maç öncesinde ceza sınırında bulunan Fernando, kendisine yapılan bir müdahale sonrasında tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ilk 45 dakikanın sonlarına doğru iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Fernando, Jevtovic'in kendisine yaptığı faul sonrasında futbolcunun yanına giderek tepki gösterdi. Beşiktaş maçı öncesinde ceza sınırında bulunan Fernando'yu Muslera başta olmak üzere takım arkadaşları uyarınca sakinleşti.
İlk yarının son düdüğü çaldıktan sonra hakemin yanına giderek pozisyonla ilgili konuşan Fernando'ya bu kez Galatasaray İdari Menajeri Mert Çetin ve doktor Yener İnce uyarıda bulundu. (Habertük)
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