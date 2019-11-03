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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
03.11.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

41'inci İstanbul Maratonu başladı

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41'inci İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu'nda startlar verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deagen verdi.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışı ile başladı. Organizasyonda, 09.00'da 42K yarışının startı verildi. 33 bin koşunun yer aldığı 15K koşusunun başlangıcı ise 09.15'te yapıldı. Organizasyonda son olarak yaklaşık 100 bin kişinin yer aldığı halk koşusunun startı ise  09.45'te verildi. 

BAKAN KASAPOĞLU: GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİRECEĞİZ

Maraton startı verilmeden önce kürsüde konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli İstanbullular, bu güzel günde, anlamlı yerde sizinle olmanın heyecanını yaşıyoruz. 41 kere maşallah. Sporun birleştiren gücü olduğunu biliyoruz. Bugün bizlerle göğsümüzü kabartan sporcular da aramızda. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız. Gönülleri birleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: "DÜNYANIN EN İYİ 3 MARATONUNDAN BİRİ OLMAYA DOĞRU KOŞMASINI UMUT EDİYORUM"

İstanbul Maratonu'nun dünyanın en iyi 3 maratonundan birisi olması temennisinde bulunan Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir coğrafya yok. Bu sadece memleketimize ve şehrimize nasip olmuş. Birazdan Asya'dan Avrupa'ya geçiş yapacağız. İçi barış, sevgi, huzur dolu bir koşu ruhu var burada. Tekerlekli sporcularda eşlik ediyor. Spor; ruh ve psikoloji demek. Bu güzellikleri kapsayan koşu hem şehrimize hem ülkemize barış getirsin. Bu aynı zamanda bir iyilik koşuşu. Bütün iyilikler centilmenlik ruhu ile atacağız her adımda karşılık bulmasını diliyorum. Bu güzel maratonun dünyanın en iyi 3 maratonundan biri olmaya doğru koşmasını umut ediyorum" diye konuştu.

GÖKHAN İNLER "ISEV" İÇİN KOŞTU 

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Gökhan İnler de İstanbul Maratonu'nda 15K yarışında yer aldı. Tecrübeli futbolcu durumu olmayan çocuklara yardım etmek, onları spora yönelterek başarılı, disiplinli, ahlaklı ve Türkiye'yi yurtdışında da başarı ile temsil etme özelliği kazandırmak adına 2017 yılında kurduğu ISEV Vakfı adına maratona katıldı. Sosyal projelere duyarlılığı ile tanınan Gökhan İnler, geçtiğimiz yıl sokak hayvanlarını korumak, hayvan şiddetine dur demek adına yine ISEV vakfının yaptığı "Türkiye Sokak Canlarını Seviyor" adlı sosyal projeye imzasını atmıştı.

'Haydi, Haydi Spora' sloganıyla maratona katılan İnler, organizasyon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki sene önce kurduğu ISEV için koşuya katıldığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "2 sene önce bir vakıf kurdum. Durumu olmayan çocuklara yardım etmek için. Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. Herkesi çocuklar için davet ediyorum. Spor önemli bir şey. Onun için katılıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da çocuklarımıza yardım ederiz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN KÜÇÜK BİR JEST"

Beşiktaşlı taraftarların siyah-beyazlı kulübe yardım için başlattığı kampanyaya destek olan İnler, "Bunu çok ön plana çıkartmak istemiyorum. Benim nereden geldiğimiz herkes biliyor. Küçük bir jest Beşiktaş için. Herkes beni biliyor, taraftarlar beni tanıyor. Onun için başka bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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