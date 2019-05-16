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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
16.05.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

41 yaşındaki Gianluigi Buffon imzayı atıyor!

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41 yaşındaki Gianluigi Buffon imzayı atıyor!
Gianluigi Buffon - Juventus --> PSG (Bedelsiz)

Paris Saint Germain'in 41 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon, önümüzdeki sezon da Fransız ekibinde forma giymeye devam edecek. Efsanevi kaleci, Sky Uno'ya verdiği demeçte kulübün kendisine yeni sözleşme teklif ettiğini belirtti.

Paris Saint Germain'in 41 yaşındaki İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'un gelecek sezon da Fransız ekibinde kalıp kalmayacağı büyük merak konusuydu. Hakkında emeklilik dedikoduları çıkan efsanevi kaleci, bugün yaptığı açıklamayla önümüzdeki sezon da PSG forması giyeceğini duyurdu.

Ülkesinde yayın yapan Sky Uno adlı televizyon kanalına konuşan Buffon, şunları söyledi:

"Kulübüm, bana yeni sözleşme teklif etti ve bu da beni çok mutlu etti. Eğer birbirimizle devam etmemiz gerektiğini düşünürsek birkaç gün içinde bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Paris'te her şey güzel gidiyor. 41 yaşında harika bir hayata sahibim. Buraya hem oyuncu hem de insan olarak beni kabul edeceklerine ikna olarak gelmiştim ve yanılmadım.

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