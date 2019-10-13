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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

40 milli güreşçi askere gitti

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40 milli güreşçi askere gitti

Aralarında Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcuların da bulunduğu 40 milli güreşci, Ankara ORG. Ahmet Canip İskilipligil kışlasına teslim oldu.

Bu kışlada teslim işlemleri sona eren milli güreşciler Ankara'da bulunan Karagücü Spor Okulu'na giderek göreve başladılar. Saat 13.00'de kışlaya gelerek teslim olan sporcular arasında Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Metehan Başar, Soner Demirtaş gibi şampiyon güreşçiler de bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, askerlik için birliğine teslim olmadan hemen önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, askerlik görevinin başladığını belirterek, "Birliğimize teslim olacağız. Ülkemiz zor günlerden geçiyor, silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de mücadele verirken bizler de aslında güzel bir dönemde askerlik yapıyoruz, milli mücadelenin arttığı ülkemizin büyük bir mücadele verdiği dönemde biz de askerlik yapacağız ve Çin'de yapılan Askeri Olimpiyatlara gideceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de büyük bir mücadele verirken biz de inşallah Çin'de Askeri Olimpiyatlar'da ülkemizin bayrağını göndere çektirmek istiyoruz. Ülkemizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü orada da göstermek istiyoruz. İnşallah altın madalya ile dönüp orada mücadele eden askerlerimize moral olması açısından çok önemli. Bu bilinçle oraya gideceğiz. Vatana millete hayırlı bir askerlik dönemi geçiririz diye düşünüyorum" dedi. 

Askere alınan milli güreşçiler arasında 8 sporcu 16-28 Ekim tarihleri arasında Çin'de yapılacak olan Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecekler. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerlik görevini yapacak olan 21 Serbest ve 19 Grekoromen Güreş Milli Takım sporcuları 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak.

Türkiye'yi Greko-Romen stilde; 130 kg.Rıza Kayaalp, 87 kg. Metehan Başar, 77 kg. Aslan Atem ve 67 Kg. Enes Başar temsil edecek.  

Serbest güreş takımımızda ise; 125 kg. Taha Akgül, 97 kg. Fatih Yaşarlı, 74 kg. Soner Demirtaş ve 65 kg. Selahattin Kılıçsallayan mücadele edecek.

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