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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.05.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Adem Ljajic planı

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Beşiktaş'ın Adem Ljajic planı

2018-2019 sezonunu hayal kırıklığı ile bitiren Beşiktaş, büyük değişim için startı veriyor.

Başta yeni teknik direktör olmak üzere futbol takımında da geniş çaplı transfer harekatı yapacak olan siyah beyazlı yönetim, bu değişimi gerçekleştirirken bütçeyi oldukça düşük tutmaya özen gösterecek.

Yönetim son iki sezonda futbol takımına 120 milyon Euro'nun üzerinde harcama yapmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi biletini dahi alamayan takımın bütçesini 35 milyon Euro seviyelerine çekmek için elinden geleni yapacak. İlk etapta takımdan ayrılan Şenol Güneş ile futbolculardan Gökhan Töre, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Kagawa ve Adriano'nun toplam maaşı olan 10.2 milyon Euro'dan kurtulan Beşiktaş, yeni teknik direktör ve futbolculara da çok büyük rakamlar ödememe kararı aldı.

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ADEM LJAJİC İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME
Uzun süredir opsiyon maddesi haber konusu olan Adem Ljajic için herhangi bir sorun yaşamayan Beşiktaş transfer komitesi, şartların oluşmasıyla beraber otomatik olarak devreye giren sözleşme gereği Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeyecek. Siyah beyazlılar bu ödemeyi oldukça uzun vadede yapacağı için taksitler konusunda sıkıntı yaşamayacak.

Ancak futbolcunun onayı olmadan geçerlilik kazanmayan opsiyon anlaşmalarında Ljajic'in tutumu da merak edilen bir konu. Transfer komitesi Beşiktaş'ta kalmak istediğini defalarca açıklayan Ljajic ile hehangi bir sıkıntı yaşamıyor ve mevcut şartlar üzerinden yapılacak 4 yıllık yeni sözleşmeyi kısa sürede KAP'a bildirecek.

EN AZ 7 TRANSFER YAPILACAK
Önümüzdeki sezonunun takımını kurmak için yeni teknik direktörün imza atmasını bekleyen transfer komitesi tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette.

Öncelikle bonservissiz veya kiralık olarak sağ bek, sol bek, biri kesin olmak üzere 2 stoper, Burak Yılmaz'ın yanına yedek santrfor ve sağ ile sol kanat oyuncusu alacak olan siyah beyazlıların, hücum hattındaki transfer sayısını yeni hocanın isteğine göre beşe çıkarma durumu da bulunuyor.

Serdal Adalı ve Umut Güner imzaların atılmasından sonra yeni teknik direktör ile bir araya gelerek transfer harekatına hemen başlayacak. Ayrıca takımdan gönderilmesi düşünülen Quaresma, Lens, Larin, Roco, Orkan Çınar ve Mirin gibi oyuncular için de yeni teknik direktörün onayı beklenecek.

Bu arada Karius ile bir yıl daha devam edecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün istemesi halinde yedek kaleci için de çalışmalar yapılacak.

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