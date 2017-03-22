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4 yılda 2 kat arttı!

eSpor’daki izlenme oranları her geçen yıl daha üst seviyelere ulaşıyor.

Hürriyet Haber
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Son olarak Katowice’de yapılan Intel Extreme Masters (IEM) turnuvasını 46 milyon kişi izledi. Bu rakam aynı zamanda eSpor dünyasında bugüne kadar ulaşılan en yüksek izlenme oranı olarak da kayıtlara geçti.

2013 yılında League of Legends Dünya Şampiyonası’nda 32 milyon barajını gören eSpor o tarihten sonraki tüm turnuvalarda  20 milyonun altına hiç düşmedi. Aradan geçen dört yıl sonunda bu sayı iki katın bile üstüne çıktı.

İşte 2013’ten bu yana yapılan turnuvalar ve izlenme oranları;

1-LoL World Championship (2013): 32 milyon

2-The International (2014): 20 milyon

3-LoL World Championship (2014): 27 milyon

4-Dream Hack (2015): 25 milyon

5-ESL One (2015): 27 milyon

6- LoL World Championship (2015): 36 milyon

7-ESL One (2016): 20 milyon

8- Intel Extreme Masters (2016): 34 milyon

9- LoL World Championship (2016): 43 milyon

10- Intel Extreme Masters (2017): 46 milyon

eSporEsportsIntel Extreme MastersIEMLeague of LegendsLeague of Legends World ChampionshipLoLe-spor
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