4 uzatmaya giden tarihi maçı Portland kazandı, seride 2-1 öne geçti!
Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 öne geçti.
Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup etti.
33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 34 sayıyla oynayan Jamal Murray mağlubiyete engel olamadı. Paul Millsap de 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Portland'da ise galibiyeti Damian Lillard ve C.J. McCollum getirdi. McCollum 41 sayı atarken, Lillard ise 28 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile maçı tamamladı. Kritik anlarda sahneye çıkan ve maç kazandıran basketi atan Rodney Hood ise 19 sayı ile katkı verdi.
BUCKS, SAHA AVANTAJINI GERİ ALDI!
Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics'i 123-116 mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.
Celtics'te Kyrie Irving 29, Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 18 sayılık performans sergiledi.
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