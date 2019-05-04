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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Foto: Reuters
04.05.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

4 uzatmaya giden tarihi maçı Portland kazandı, seride 2-1 öne geçti!

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4 uzatmaya giden tarihi maçı Portland kazandı, seride 2-1 öne geçti!

Batı Konferansı yarı final serisinde 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup eden Portland Trail Blazers, seride 2-1 öne geçti.

Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, 4 kez uzatmaya giden maçta Denver Nuggets'ı 140-137 mağlup etti.

33 sayı, 18 ribaunt, 14 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 34 sayıyla oynayan Jamal Murray mağlubiyete engel olamadı. Paul Millsap de 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Portland'da ise galibiyeti Damian Lillard ve C.J. McCollum getirdi. McCollum 41 sayı atarken, Lillard ise 28 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ile maçı tamamladı. Kritik anlarda sahneye çıkan ve maç kazandıran basketi atan Rodney Hood ise 19 sayı ile katkı verdi.

BUCKS, SAHA AVANTAJINI GERİ ALDI!

Doğu Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında konuk olduğu Celtics'i 123-116 mağlup eden Bucks, saha avantajını geri aldı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, George Hill 21, Khris Middleton 20 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi olurken, sonradan oyuna girerek 13 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.

Celtics'te Kyrie Irving 29, Jayson Tatum 20, Jaylen Brown 18 sayılık performans sergiledi. 

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4 uzatmaya giden tarihi maçı Portland kazandı, seride 2-1 öne geçti

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