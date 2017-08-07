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4 transferi canlı yayında açıklayacak... Büyük gün yarın!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "4 transfer daha yapacağız" diyerek camiayı heyecanlandırmıştı. Başkan, bu transferleri yarın kendisi açıklayacak.

Hürriyet Haber
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Spor Toto Süper Lig’de sezon açılıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yarın NTV ve NTVSpor'da canlı yayına çıkarak çarpıcı açıklamalar yapacak...

Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sunduğu Yüzde 100 Futbol’da merak edilen soruları yanıtlayacak olan Aziz Yıldırım, sarı lacivertli taraftarlara da müjde verecek.

MERAKLA BEKLENİYOR
Daha önce "4 transfer daha yapacağız" diyen Yıldırım, bu oyuncuların isimlerini canlı yayında açıklayacak.

Transferdeki son durum ve yeni sezondaki beklentilerinin neler olduğunu da anlatacak olan Aziz Yıldırım, yarın saat 20.00'de canlı yayında NTV ve NTVSpor’da ses getirecek açıklamalarda bulunacak.

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