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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.08.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

4 sezondur transfer yasaklısı Karşıyaka'da, Kvesic sorunu çözüldü! 44 bin euro...

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4 sezondur transfer yasaklısı Karşıyaka'da, Kvesic sorunu çözüldü! 44 bin euro...

Geçmişe yönelik borçlar nedeniyle 4 sezondur futbol takımına oyuncu transferi yapamayan Karşıyaka’da, 2015-2016 sezonunda forma giyen Josip Ksevic’in borcunun tamamı ödendi.

Geçmiş yıllarda futbolculara olan borçlar sebebiyle 4 sezondur transfer yasağı bulunan Karşıyaka’da Kvesic sorunu çözüldü.

84 bin euroluk alacağı Genel Sekteter Mehmet Yaya’nın çalışmalarıyla 44 bin euroya indirilen Josip Ksevic’e alacağı ödendi ve transferin önünün açılması yolunda bir engel daha ortadan kalktı.

Geçmişteki borç yükünü büyük fedakarlıklarla önemli ölçüde erittiklerini belirten Büyükkarcı, "4 sezondur futbol takımı transfer yasağıyla karşı karşıya ve sadece kendi bünyemizdeki oyuncularla yola devam ediyoruz. Bu büyük engeli kaldırmak için önemli adımlar atıp ciddi paralar ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bosnalı sol kanat oyuncusu Ksevic’in ücretinde Mehmet Yaya’nın çabalarıyla ciddi indirim yapıp ödemeyi gerçekleştirdik ve takımımızın puan silme cezası almasını engelledik. Futbol takımındaki oyunculara, teknik heyete ve kulüp personeline güncel hiçbir borcumuz bulunmuyor. Karşıyaka Spor Kulübü'nün düzlüğe çıkması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ancak ciddi borç yükünü eritirken camianın da bizlere destek olmasını bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğacağı unutulmamalı ve Karşıyaka’nın geleceğini güvence altına alırken büyük Karşıyaka camiasının da yanımızda olmasını, bizleri maddi ve manevi olarak desteklemesini gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

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4 sezondur transfer yasaklısı Karşıyakada, Kvesic sorunu çözüldü 44 bin euro...

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