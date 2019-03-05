Nedeni ortaya çıktı! Mbaye Diagne...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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G.Saray camiası, ikinci yarıdaki kayıpların nedenlerini sorguluyor.
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G.Saray ikinci yarıda 17 puan toplarken, lider M.Başakşehir aynı periyotta 19 puan topladı. Bu tablo, aradaki farkın 8 puana çıkmasına yol açarken sarı kırmızılı camia, bu kayıpların sebeplerini sorgulamaya başladı. İşte o nedenler:
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Diagne hazır gelmedi 1- Ara transferde 10 milyon Euro’ya alınan Diagne, yüzde 100 hazır olmamasına rağmen oynadı. Bu dezavantaja taraftar baskısı da eklenince beklentileri karşılayamadı.
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Santrfora alışamadılar 2- İlk yarıda birçok maçta santrforsuz oynayan G.Saray’da bu anlayışın izleri silinmedi. Kanat oyuncuları attırmak yerine atmayı tercih edince forvete yeterli pas gitmedi.
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Can yakan hatalar 3- Top tekniğiyle olumlu not alan Marcao, Erzurum deplasmanında 2 puana mal olan bir hata yaptı. Marcao, İstanbul’daki Benfica maçında da 2 gole sebep olmuştu.
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Sadece Belhanda... 4- Belhanda dışındaki orta saha oyuncuları formsuz. Golleri ve asistleriyle 2. yarıda 8 puan kazandıran Belhanda’nın dışında sadece Feghouli bazen iyi işler yapıyor.
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Muslera da düşüşte 5- Yan toplardaki zafiyeti bilinen kaleci Muslera, diğer pozisyonlarda da hata yapmaya başladı. BB Erzurum maçında yenilen golde Marcao kadar hatası vardı.
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"Oyundan da mücadeleden de memnun değilim"
Fatih Terim, 1-1 berabere kaldıkları BB Erzurumspor maçının ardından bu açıklamayı yapmıştı...