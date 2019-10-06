4. Özgecan Aslan Kupası bugün tamamlanıyor
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası ikinci gününde iki maçla devam etti.
Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen ve bugün sona erecek turnuvanın ikinci gününde dün, iki müsabaka oynandı.
ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda devam eden turnuvada dünün ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 64-62 yendi.
Aynı spor salonunda oynanan ikinci maçta ise Elazığ İl Özel İdare, Adana Basketbol'u 73-67 yendi.
Turnuva, bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak.
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