4 maçla inanılmaz kazanç! Tamı tamına...
865'inci iddaa dönemi henüz bitmedi ama 2 kupon şimdiden hafta sonuna damga vurdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
Cuma akşamı bir Nesine.com kullanıcısı sistem kuponuyla 30.526 katı (25.352 TL) kazandı, zirveye yerleşti!
Bir diğer Nesine.com kullanıcısı ise 3 maçı banko işaretledi, sistem kuponuyla 2.976 katı kazandı!
Kazanan 10'daki diğer kuponları incelemek için buraya tıklayın!
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