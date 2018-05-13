4 maç, 5 takım, 2'si küme düşecek! Portekiz'de...
Porto'nun şampiyonluğunu ilan ettiği Portekiz Primeira Liga'da ligden düşecek takımlar henüz belli değil. Son hafta maçları bu akşam oynanacak ve 5 takım birden düşme tehlikesi yaşıyor! İşte detaylar...
Hangi 2 takım küme düşecek?
- En kritik maç Feirense ile Estoril arasında.
- Beraberlik iki takıma da yaramayabilir, Estoril mutlaka kazanmak zorunda.
- Moreirense'ye zorlu Benfica deplasmanında 1 puan yetecek.
- Ama Benfica'nın da mutlaka kazanıp Şampiyonlar Ligi şansını zorlaması gerekiyor. (iddaa'da 2 handikap var)
- 4 maç, 5 takım, bu akşam oynanacak maçlar sonrası bakalım hangi 2'si küme düşecek?
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