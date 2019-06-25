4 kulübe 50 milyon euro aktardılar
Son yıllarda Türk kulüpleri yurtdışına sattığı oyunculardan önemli bir gelir sağlamaya başladı.
Kimi altyapıdan çıkardığı yıldızları kimi ise parlattığı yabancı yıldızları yurtdışına yüksek bonservis bedellerine satıyor. Son yıllarda Türk kulüplerine ilgi gösteren ülkelerden birisi Suudi Arabistan. Türk takımlarından 5 yılda 50 milyon Euro’luk futbolcu alan Suudi Arabistan takımları şimdi de Galatasaray’ın golcüsü Diagne’ye rekor bonservis parası ödemeye hazırlanıyor.
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