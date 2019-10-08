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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.10.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası'nda kazananlar belli oldu

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4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası'nda kazananlar belli oldu

4. Kızlar Sahada Gençlik Kupası bu yıl Kadıköy Belediyesi'nin de katkılarıyla 5 - 6 Ekim’de Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlendi.

2013 yılında yola çıkan “Kızlar Sahada” girişimi, her yaştan kadına ve kız çocuğuna ''yapamazsın'' diye kodlanan toplumsal cinsiyet yargılarını futbol aracılığıyla ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu sene de liselerdeki kız öğrencilerin sahaya çıkması ve futbol aracılığıyla güçlenmesi için düzenlenen Gençlik Kupası’nı, kız çocuklarını takım ruhu ile güçlendirmek ve kapsamını genişletmek için bu yıl devlet liselerini de programa ücretsiz davet etti.

İstanbul'un farklı bölgelerinden katılan; Istanbul Gateway Academy, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Alibeyköy Özel Sentez Lisesi'nin katılımıyla toplamda 5 takım ile oynanan 10 maçta nefesler tutuldu. Birincilik kupasını Haydarpaşa Lisesi kaldırırken, ikinciliği Galatasaray Lisesi, üçüncülüğü ise Istanbul Gateway Academy kaldırdı.

Gençlik Kupası, her sene heyecanla ve #iyifutbol ile bir adım daha büyüyor. Maçlarda kıyasıya rekabetin, #iyifutbol'un önüne geçemediği “4.Kızlar Sahada Gençlik Kupası” her sene olduğu gibi bu sene de keyifli anlara sahne oldu.

4. Kızlar Sahada Gençlik Kupasında kazananlar belli oldu

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