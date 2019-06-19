4 kiralık için karar Avcı'nın
Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık giden Orkan Çınar, Umut Nayır, Aras Özbiliz ve Sedat Şahintürk’ün yeni sezondaki durumları teknik direktör Abdullah Avcı tarafından belirlenecek.
Avcı, bu oyuncuların geçmiş verilerini inceleyecek ve kampa alıp almama konusunda karar verecek.
Ancak edinilen bilgiye göre Avcı, Orkan ve Sedat’a bir şans verecek. Avcı’nın aynı şekilde Oğuzhan Aydoğan ve Hazar Torunoğulları’nı da kamp kadrosunda düşünüyor. Aras ve Umut’un ise kiralık olarak verilmesi planlanıyor.
Abdullah Avcı'nın hikayesini izliyoruz...
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