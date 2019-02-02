4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi
GeriFutbol 4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
02.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi

Yasaklı olan Trabzon’un transfer yapamadğı ocak ayında Başakşehir ile G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe kadrolarına kattıkları 22 oyuncunun bonservislerine 33 milyon Euro ödedi.

Futbolda ara transfer dönemi önceki gün sona ererken, Süper Lig’de transfer yasağı bulunmayan 15 kulüp, 83 futbolcu alıp 91 oyuncuyla yollarını ayırdı. Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı. Yasağı 30 Ocak’ta kaldıran Ankaragücü sadece 2 gün içinde 12 transfer yaparken, 9 futbolcu takımdan ayrıldı. Lider M. Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, kadrolarına kattıkları toplam 22 futbolcunun sadece bonservisleri için 33 milyon Euro ödedi.

EN PAHALISI DIAGNE

Galatasaray’ın 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan aldığı Mbaye Diagne, bonuslar hariç 10 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle bu ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu.

ALANYA'NIN KARLI ALIŞVERİŞİ

A.ALANYA, sezon başı S.Lizbon’dan kiraladığı Merih Demiral’ın sözleşmesinde yer alan 3.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödeyip, futbolcuyu 7 milyon Euro’ya Sassuolo’ya sattı.

İLKER YASİN: FENERBAHÇE ŞENOL GÜNEŞ GİBİ YAPMALIYDI

Fenerbahçe’nin önce ruh halini düzeltmesi lazım. Devre arasında bu takımın ihtiyacı olan oyuncuları bulmak kolay değil. Tolgay ve Serdar yetenekli ama kişilikleri itibariyle sorun çıkarabilecek oyuncular. Ben olsam Şenol Güneş’in yaptığı gibi gençlere daha çok şans verir ve devre arası bu paraları harcamazdım.

HAKAN ÜNSAL: GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK KADRO KURDU

Galatasaray, kendisini şampiyon yapacak isimleri aldı. Kalecisi ligin en iyisi ve orta sahası bol alternatifli olan G.Saray, savunmasını değiştirdi, eksik hücumcularını tamamladı. Diagne’nin maliyeti daha az olmalıydı. Yönetimin, transferi ocak ayının son gününe bırakıp düşük fiyatla oyuncu alma stratejisi çöktü.

KENAN BAŞARAN: BEŞİKTAŞ İÇİN KAGAWA İKİNCİLİK HAMLESİ

Giunti, Yusuf Şimşek ve Ernst, ara transferde alınmış ve Beşiktaş’ın şampiyonluğunda kilit rol oynamışlardı. Burak ve Kagawa da birer şampiyonluk hamlesi. Fakat ne yazık ki 11 puan geride olan Beşiktaş’ta artık şampiyonluk konuşulmuyor. Kagawa’yı ikincilik için yapılmış bir hamle olarak görüyorum.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi

Galatasaray'ın haziran planı: "Belhanda ve Trezeguet..."

Yıldız futbolcudan flaş ayrılık talebi!

Fikret Orman'dan birlik çağrısı