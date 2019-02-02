4 İstanbullu, 22 futbolcuya 33 milyon Euro verdi
Yasaklı olan Trabzon’un transfer yapamadğı ocak ayında Başakşehir ile G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe kadrolarına kattıkları 22 oyuncunun bonservislerine 33 milyon Euro ödedi.
Futbolda ara transfer dönemi önceki gün sona ererken, Süper Lig’de transfer yasağı bulunmayan 15 kulüp, 83 futbolcu alıp 91 oyuncuyla yollarını ayırdı. Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı. Yasağı 30 Ocak’ta kaldıran Ankaragücü sadece 2 gün içinde 12 transfer yaparken, 9 futbolcu takımdan ayrıldı. Lider M. Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, kadrolarına kattıkları toplam 22 futbolcunun sadece bonservisleri için 33 milyon Euro ödedi.
EN PAHALISI DIAGNE
Galatasaray’ın 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan aldığı Mbaye Diagne, bonuslar hariç 10 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle bu ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu.
ALANYA'NIN KARLI ALIŞVERİŞİ
A.ALANYA, sezon başı S.Lizbon’dan kiraladığı Merih Demiral’ın sözleşmesinde yer alan 3.5 milyon Euro’luk satın alma bedelini ödeyip, futbolcuyu 7 milyon Euro’ya Sassuolo’ya sattı.
İLKER YASİN: FENERBAHÇE ŞENOL GÜNEŞ GİBİ YAPMALIYDI
Fenerbahçe’nin önce ruh halini düzeltmesi lazım. Devre arasında bu takımın ihtiyacı olan oyuncuları bulmak kolay değil. Tolgay ve Serdar yetenekli ama kişilikleri itibariyle sorun çıkarabilecek oyuncular. Ben olsam Şenol Güneş’in yaptığı gibi gençlere daha çok şans verir ve devre arası bu paraları harcamazdım.
HAKAN ÜNSAL: GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK KADRO KURDU
Galatasaray, kendisini şampiyon yapacak isimleri aldı. Kalecisi ligin en iyisi ve orta sahası bol alternatifli olan G.Saray, savunmasını değiştirdi, eksik hücumcularını tamamladı. Diagne’nin maliyeti daha az olmalıydı. Yönetimin, transferi ocak ayının son gününe bırakıp düşük fiyatla oyuncu alma stratejisi çöktü.
KENAN BAŞARAN: BEŞİKTAŞ İÇİN KAGAWA İKİNCİLİK HAMLESİ
Giunti, Yusuf Şimşek ve Ernst, ara transferde alınmış ve Beşiktaş’ın şampiyonluğunda kilit rol oynamışlardı. Burak ve Kagawa da birer şampiyonluk hamlesi. Fakat ne yazık ki 11 puan geride olan Beşiktaş’ta artık şampiyonluk konuşulmuyor. Kagawa’yı ikincilik için yapılmış bir hamle olarak görüyorum.
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