Geride kalan 7 haftada 11 puan alarak yedinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, kritik Galatasaray derbisi öncesi Malatya ekibini mağlup ederek ezeli rakibi karşısına moralli çıkmak istiyor. Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada teknik direktör Aykut Kocaman moralsiz takımını yeniden lige odaklamak için yoğun çaba verdi.

KOCAMAN'DAN OYUNCULARA: "SİZE GÜVENİYORUM"

Kocaman futbolcularına, Beşiktaş maçında gösterilen performansı hatırlatırken, "Sahip olduğunuz potansiyeli göstermek zorundasınız. İyi bir takım olduğumuzu Beşiktaş karşısında gösterdik. Bizden beklenen şampiyonluk. Büyük maçlardaki oyunumuzu her maçta gösterip ligde üst sıralara çıkmak zorundayız. Size güveniyorum" dediği öğrenildi.

Pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe daha önce rakibiyle 2011 yılında karşılaştı. 13 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'da karşılaşan iki ekibin mücadelesinde galip taraf 2-1'lik skorla Yeni Malatyaspor oldu.

RVP, ALPER, SKRTEL VE İSMAİL YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Robin van Persie, kırmızı kart cezalıları Alper Potuk, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı pazar günü forma giyemeyecek isimler. Sakatlığı düzelme safhasında olan Fernandao'nun durumunda ise belirsizlik sürüyor. Pazar günü 19.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.