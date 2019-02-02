4 gollü maçta kazanan Sivasspor! Kasımpaşa'ya şok...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'le geçti. Ev sahibi takım bu mağlubiyetle üst üste üçüncü yenilgisini aldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Kısal xx
Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Koita xx, Trzeguet xx, Perica xx
Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Rybalka xx, Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx, Emre Kılınç xxx, Kone xx
Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)
Maçtan dakikalar:
3. dakikada Perica’nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan’da kaldı.
6. dakikada Diabate’nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0
14. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1
32. dakikada Rybalka’nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet’i geçemedi.
40. dakikada Kone’nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çıktı.
57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı.
66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1
69. dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1
90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç’ın pasını Muhammet’e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı.
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