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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

4 gollü maçta kazanan Sivasspor! Kasımpaşa'ya şok...

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4 gollü maçta kazanan Sivasspor! Kasımpaşa'ya şok...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'le geçti. Ev sahibi takım bu mağlubiyetle üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan 

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Kısal xx 

Kasımpaşa: Scuffet xx, Popov xx, Ben Youssef xx, Veysel x, Özgür xx, Josue Sa xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Koita xx, Trzeguet xx, Perica xx 

Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal xx, Rybalka xx, Hakan xx, Ndinga xx, Diabate xxx, Emre Kılınç xxx, Kone xx 

Goller: Perica (dk. 14) (Kasımpaşa), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor) 

Maçtan dakikalar:

3. dakikada Perica’nın altıpas içinde yaptığı vuruş kaleci Tolgahan’da kaldı. 

6. dakikada Diabate’nin ortasıyla topla arka direkte buluşan Emre Kılınç, dar açından meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0 

14. dakikada Trezeguet’in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi yükselen Perica mücadeleye eşitliği getiren golü buldu. 1-1 

32. dakikada Rybalka’nın savunma arkasına gönderdiği topta Diabate ceza alanı içinde kaleci Scuffet’i geçemedi. 

40. dakikada Kone’nin ceza yayı üzerinden kaleye yaptığı şut denemesi üstten auta çıktı. 

57. dakikada Rybalka'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Simone Scuffet kurtardı. 

66. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Diabate, ortasını ceza alanı içine açtı. Müsait pozisyonda Kone, takımını öne geçirdi. 2-1 

69. dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Kone, düzgün kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 3-1 

90+1. dakikada Kasımpaşa ceza alanı içine sarkan Emre Kılınç’ın pasını Muhammet’e çıkardı. Muhammet müsait pozisyonda topu üstten dışarı yolladı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

4 gollü maçta kazanan Sivasspor Kasımpaşaya şok...

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