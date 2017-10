4 gollü maçta Beşiktaş ve Trabzonspor puanları bölüştü

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal (Dk. 89 Mustafa Pektemek), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel (Dk. 46 Gökhan Gönül), Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo (Dk. 58 Cenk Tosun)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Durica, Hubocan, Onazi (Dk. 69 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Rodallega), Kucka, Sosa, Olcay Şahan (Dk. 64 Castillo), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 13 Talisca, Dk. 58 Lens (Beşiktaş), Dk. 21 Olcay Şahan, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Medel, Dk. 44 Caner Erkin, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Babel (Beşiktaş), Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 36 Hubocan, Dk. 39 Okay Yokuşlu, Dk. 55 Onazi (Trabzonspor)



MAÇIN GOL DAKİKALARI

13. dakikada Beşiktaş golü buldu. Talisca ceza yayı üzerinde Babel'in bıraktığı topa sert vurdu ve siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü attı.

21. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Olcay Şahan'ın sert şutunda, top direğe çarpıp ağlara gitti: 1-1

58. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lens bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

80. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Pereira'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2

MAÇTAN NOTLAR

OLCAY VE BURAK'I ATEŞ KARŞILADI

Beşiktaş'ın eski futbolcuları kafile ile Vodafone Park Stadında sakin şekilde gelirken kapıda Vodafone Park Koordinatörü Ahmet Ateş karşıladı.





TRİBÜNLER KAPALI GİŞE

Beşiktaş'ın Trabzonspor derbi maçına Hollanda, İsviçre, Moskova'dan maç izlemeye geldiler. Stattan sorumlu yönetici Umut Güner "Avrupa'da kapalı gişe oynayan takımız" dedi.

BEŞİKTAŞ ÇİN ÖZEL GÜNÜNÜ KUTLADI

Globalleşme projesi kapsamında geçtiğimiz yaz döneminde Çin’e açılım yapan Beşiktaş 1 Ekim tarihinde kutlanan Çin Halk Cumhuriyeti Milli Günü’ne özel etkinlikler Vodafone Park'da gerçekleştirdi.

Dünyada 100 milyon Beşiktaş taraftarı hedefi ile bu yaz Çin’e bir seyahat gerçekleştiren ve bir özel maç yapan Beşiktaşımız, Çin ile başlattığı globalleşme projesine hız kesmeden devam ediyor.

Beşiktaşımız, Çin Milli Günü’ne özel olarak Trabzonspor maçında Çin Halk Cumhuriyetinin milli gününü reklam panolarından mesajlarla kutladı ve müziğini çalındı.