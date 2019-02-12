4 dakikada Batuhan Karadeniz!
Türk futbolunun uslanmaz ismi Batuhan Karadeniz, yeni takımında hızlı bir başlangıca imza attı.
Türk futbolunun hırçın çocuğu Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor macerasına iyi başladı.
Kırklareli karşısında durum 1-0'ken 62'de oyuna giren 27 yaşındaki oyuncu, 66 ve 70'te attığı iki golle takımını ipten aldı.
Batuhan, ilk maçındaki performansıyla beğeni topladı.
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