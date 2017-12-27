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4 büyükleri 2018’de neler bekliyor? Uğur Meleke yanıtlayacak

Tarihin en iyi sezonunu konuşacağız. Uğur Meleke Hürriyet.com.tr ve Facebook canlı yayınında sorularınızı cevaplayacak.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğinde son buldu. Ligde ikinci devre öncesi takımlar transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Peki Süper Lig'in ilk devresinde neler yaşandı? "Tarihin en iyi sezonu" yorumunda bulunan yazarımız Uğur Meleke, Media Markt sponsorluğunda 'Soru Hürriyeti' programına konuk olacak. Yarın saat 16.00'da başlayacak programa sizlerde sorularınızla katılabilirsiniz. Sorularınızı sosyal medya üzerinden #UğurMelekeyeSorum hashtag'i ile iletebilirsiniz...

futbolMediaMarkt

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