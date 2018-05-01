4 büyükler PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK kararları;
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BURSASPOR Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BURSASPOR Kulübü görevlisi GÖKHAN TOKCAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 01.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 30.04.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-GAZİANTEPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. Maddesi ile Yayın Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- ÜMRANİYESPOR Kulübü futbolcusu İBRAHİM AKDAĞ'ın 28.04.2018 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-HATAYSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR-SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü futbolcusu AYBERK ALTAN'ın 29.04.2018 tarihinde oynanan BUGSAŞSPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- BATMAN PETROLSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan BATMAN PETROLSPOR A.Ş.-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- TURGUTLUSPOR Kulübü futbolcusu YAŞAR YILMAZ'ın 29.04.2018 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- ARSİNSPOR Kulübü Başkanı KAMİL USTAÖMER'in 29.04.2018 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-c maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- CİZRESPOR Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan CİZRESPOR-OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- AYDINSPOR 1923 Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan AYDINSPOR 1923-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
AYDINSPOR 1923 Kulübü idarecisi KİNYAZ KARAKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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