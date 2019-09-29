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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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29.09.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da

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39 yaşındaki Luis Scola AX Armani Exchange Milan'da

İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan, 39 yaşındaki Arjantinli basketbolcu Scola'yı transfer etti.

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Arjantinli pota altı oyuncusu Luis Scola'yı kadrosuna kattı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek Milano kulübünden yapılan açıklamada, son iki sezondur Çin'de forma giyen 39 yaşındaki Scola ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İspanya'nın Tau Ceramica takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Scola, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors ve Brooklyn Nets'te görev yaptı. Tecrübeli basketbolcu, 2017'de NBA'den ayrıldıktan sonra Çin'in Shanxi Brave Dragons ve Şanghay Sharks ekiplerinde oynadı.

Arjantin'in 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan ekibinde yer alan Scola, ilerlemiş yaşına rağmen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda da forma giydi ve gümüş madalyaya ulaşan takımında 17,9 sayı, 8,1 ribaunt ortalamalarıyla ön plana çıktı.

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