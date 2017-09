39. Vodafone İstanbul Maratonu bu sene çocuklar için koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenecek. Yaklaşık 30 bin sporcunun katılmasının beklendiği Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda, yüz binlerce İstanbullu da Asya'dan Avrupa'ya yürüyecek. Bu yıl festival coşkusunun yaşanacağı Maratonda halk koşusu ilk kez Vodafone Park'ta son bulacak. Vodafone Park'ta kurulan şenlik alanında gün boyu maraton katılımcıları sürpriz eğlencelerle ağırlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen ve dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu'nun 39'uncusu 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Vodafone'un bu yıl 6'ncı kez ismini vereceği maratona yaklaşık 30 bin sporcunun katılması bekleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yine kıtaları birbirine bağlayacak olan ve yüz binlerce İstanbullunun Asya'dan Avrupa'ya yürüyeceği maraton, bu yıl "Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz" temasıyla düzenlenecek.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na ilişkin detaylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda aktarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Vodafone İstanbul Maratonu her geçen yıl büyüyerek gelişmeye devam ediyor. İstanbul şehir kültürünün önemli bir parçası haline gelen maratonumuzu, Avrupa'daki örneklerini aratmayan bir organizasyonla gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerine, Spor İstanbul'a ve iş ortaklığı yürüttüğümüz, güçlü bir global marka olan Vodafone'a yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte büyük çaba ve destek sarf ediyorlar. Vodafone İstanbul Maratonu, iki kıta arasında koşulan tek maraton. Eşi benzeri bulunmayan bir organizasyonla İstanbul'umuza katkı sağlıyor. Bu maratonun majör maratonlara dahil olması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu tür organizasyonlar, önemli konulara dikkat çekmek için büyük fırsat. Bu yıl çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz. Herkes çocuklarına daha iyi bir gelecek ister. Biz de hayatımızın en değerli varlıkları çocuklarımızın geleceği için koşacağız. Tüm İstanbulluları 12 Kasım'da yapacağımız maratona davet ediyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sevginin, kardeşliğin yaşanacağı bir gün olmasını diliyoruz."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

"O meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız" Vodafone 39. İstanbul Maratonu basın toplantısında, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili DHA'nın sorusunu yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Göksel Gümüşdağ "Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevini onur ve gururla yapmaktayım. Ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim ve hala görevimde aktifim. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün, yani 28 Eylül'de o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Hemen yeni belediye başkanımızla İstanbul halkına, İstanbul kentine hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. Bu arada basın toplantısı sonunda verilen toplu fotoğrafta Gümüşdağ'ın 34 göğüs numarasını taşıdığı dikkat çekti. Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, şunları söyledi:

Vodafone İstanbul Maratonu ile İstanbullulara spor kültürünün yanı sıra sağlık kültürünü de aşılamaya çalışıyoruz. Yıl boyunca bu maratona hizmet eden organizasyonlar yapıyoruz. Eğlence koşuları düzenliyoruz. İstanbulluları çipli koşuyla tanıştırıyoruz. Son 3 yıldır çocuklara yönelik maraton düzenliyoruz. Çocukların mutluluğunu hedefliyoruz. Vodafone İstanbul Maratonu'nda bu yıl çocuklarımız için koşacağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarından özellikle çocuklarla ilgili organizasyon yapmalarını talep edeceğiz. Bu yıl Maraton Fuarı'nda 200 bin civarında misafir ağırlayacağız. Her zaman olduğu gibi yine geri dönüşümlü malzemeler kullanıyoruz. Fuara katılan herkes maraton hatıra ormanında kendi ismine özel ağaç sahibi olabilecek. Bu yıl maratonda 1000'e yakın gönüllümüz görev alacak. Maratona son kayıt tarihi 30 Eylül. Fuarda geç kayıt yaptırılabilecek. Halk koşusu kayıtları ise 30 Ekim'de başlayacak. Altın Kategori için katılım ve seyirci önemli. Bu yüzden, herkesin desteğini bekliyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Hasan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu:



"Türkiye Atletizm Federasyonu olarak, her zaman yarışların içindeyiz. Bu yıl 39'uncusu yapılacak olan Vodafone İstanbul Maratonu her şeyden önce hayırlı olacaktır. İş ortağımız Vodafone'un sponsorluk yapması önemli. Bu sponsorluğun finish çizgisine varanların sayısının 8 binlerden 20 binlere çıkmasında büyük katkısı var. Vodafone'un son 5 yıldaki desteği bizler için çok önemli. Biz geçmişte maraton ülkesiydik ve yine bu unvanı kazanmaya başladık. Türkiye'de maraton sayısı 4'e ulaştı. 60'ın üzerinde yarışma yapılıyor. Bu maratonun da anlamı ve katkısı çok büyük. Türk atletizmine katkısı büyük olacak. Finish çizgisine varan sporcuların sayısının 20 binlerin de üzerine çıkmasını diliyoruz. Seneye de maratonu 40'ıncı kez yapacağız. Bunun için de çok önemli ve büyük sürprizlerimiz olacak."



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:



"Vodafone olarak, ülkemizin en geniş katılımlı etkinliği olan Vodafone İstanbul Maratonu'na 6'ncı kez ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl maratonda çocuklarımızın geleceği için koşacağız. Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocukları belirler. Vodafone olarak, ülkemizde çocukların dijital kültürle yetişmesine önem veriyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecine eğitim aşamasından başlayarak destek vermeyi hedefleyen bir şirket olarak, eğitimin önemini her fırsatta dile getirmeye, bu konudaki farkındalığın artırılmasına çalışıyoruz. Bu yıl 39'uncu yaşına giren İstanbul Maratonu da İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel bir etkinlik. Maratonu sadece bir spor etkinliği olarak değil, İstanbul'un bir global marka şehre dönüşmesi hedefiyle de destekliyoruz."



Vodafone Park'ta festival coşkusu yaşanacak



Vodafone, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maraton parkurunda özel aktivite alanları oluşturarak katılımcılara yönelik etkinlikler düzenleyecek ve Vodafone kullanıcılarına özel marka indirimleri sunacak. Ayrıca, maratonun bir festival havasında yaşanması için İstanbul'un dört bir yanını Vodafone kırmızısı ile donatırken, halk koşusu ilk kez Vodafone Park'ta son bulacak. Vodafone Park'taki şenlik alanında gün boyu maraton katılımcıları sürpriz eğlencelerle ağırlanacak.



30 bin katılım hedefleniyor



1979'dan bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğine sahip olan Vodafone İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından "Altın Kategori" unvanına layık görülen ve Avrupa'nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan maratona bu yıl 30 bin sporcunun katılması bekleniyor. Maratona katılan çipli koşucu sayısı Vodafone'un sponsorluğuyla birlikte 2011'den bu yana yaklaşık 4 kat arttı.



Maraton Fuarı'nda geç kayıt imkânı sunulacak



Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda çipli olarak koşmak için 30 Eylül'e kadar online kayıt yaptıramamış olanlar, 9-11 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton Fuarı kapsamında sunulacak geç kayıt imkânından yararlanabilecek. Sporcular, sosyal sorumluluk ortaklarından olan sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak ve 100 TL kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek. Maraton Fuarı süresince, maraton hakkında kapsamlı içerik sunulurken, maraton (42,195 km), 15 km, 10 km katılımcılarına göğüs numarası, zamanlama çipi, yarış tişörtü ve çantadan oluşan yarış paketleri de teslim edilecek.



Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili en güncel bilgilere resmi Facebook etkinlik sayfasından ve www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.