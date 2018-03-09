39 maç yenilmeden duble yaptılar
Galatasaray 15 Yaş Altı Kız Basketbol Takımı, üst üste ikinci sezonda da şampiyonluğa ulaştı.
Sarı kırmızılı basketbolcular, finalde ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 15 Yaş Altı Kız Takımı'nı 85-41 yenerek kupanın sahibi oldu.
Derbiyi farklı bir skorla kazanan genç kızlar, İstanbul Ligi'nde bu sezon 17. maçında 17. galibiyetini alarak namağlup şekilde İstanbul Şampiyonu oldu.
Galatasaray'ın gururu olan akademi takımı bu galibiyetle, üst üste 39 maç yenilmemeyi de başarmış oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle