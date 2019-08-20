38'lik kaptanın geri dönüşü muhteşem oldu
Emre Belözoğlu,1542 gün sonra muhteşem bir dönüş yaptı.
Son olarak 30 mayıs 2015’te Kadıköy’deki Kasımpaşa maçında F.Bahçe formasını giyip ayrılan 38 yaşındaki yıldız, dün kaptan olarak çıktığı Gazişehir maçında galibiyetin başmimarı oldu. Tecrübeli oyuncu maç sonrası açıklamasında, “Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmak büyük bir keyif oldu. F.Bahçe’nin neferi olmaya hazırım. Bizim için kolay bir sene olmayacak. Tüm takımda geçen sezonun ağırlığı var. Görevim buradaki aidiyeti artırmak. Saha içinde saha dışında bana ne görev düşerse yapacağım. Şampiyonluk gelirse tadından yenmez” dedi.
EMRE NE YAPTI?
· Birinci penaltıda Kruse’ye pası verdi.
· İkinci penaltıyı kazandırdı.
· Muriqi’ye asist yaptı.
· Üçüncü penaltıyı gole çevirdi.
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