37’lik Bruno Alves Juventus’u açıkladı
2013-16 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bruno Alves, 34 yaşındayken takımdan ayrıldı.
Önce İtalyan ekibi Cagliari’ye, ardından İskoç devi Glasgow Rangers’a imza atan Alves, sezon başında Parma’ya transfer oldu.
Şu anda 37 yaşında olan Portekizli savunmacı ocak ayında Juventus’tan teklif aldığını açıklayarak, “Bundan gurur duydum. Bu, çalışmalarımın takdir edildiği anlamına geliyor” dedi. Alves, 1 Şubat’ta Parma ile olan sözleşmesini 1 sene daha uzatmıştı.
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