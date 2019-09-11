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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.09.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

36'lık Mossoro gençlere taş çıkartıyor!

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36'lık Mossoro gençlere taş çıkartıyor!

Göztepe’nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Marcio Mossoro, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sezona istediği başlayamayan ve transfer sezonunun kapanmasına saatler kala kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Göztepe’de, Brezilyalı orta saha Mossoro’nun antrenmanlarda gösterdiği performans teknik heyetten tam not aldı.

Transfer gerçekleştikten sonra bazı kesimler tarafından yaşlı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Brezilyalı oyuncunun hem fiziksel hem de mental olarak oldukça iyi seviyede olduğu belirtildi.

Hem antrenmanlarda hem de Altınordu ile oynanan hazırlık maçında klasını gösteren ve kısa sürede Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girmeyi başaran Brezilyalı 10 numaranın, Çaykur Rizespor karşısında formayı kapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tam bir profesyonel

Göztepe’nin bu sezon çok şey beklediği ve kısa sürede takıma uyum sağlayan Mossoro’nun, antrenmanların yanı sıra özel hayatında da çok profesyonelce yaşadığı öğrenildi.

Özel hayatına çok dikkat ettiği belirtilen Mossoro’nun ilerleyen yaşına rağmen bu şekilde istikrarlı bir grafik çizmesinin en büyük sebeplerinden birinin de bu olduğu belirtildi.

Türkiye’de 6. sezonunu geçiren Mossoro, geride kalan 5 yılda 174 resmi maça çıktı. Brezilyalı 10 numara sezonda 34 resmi maç ortalaması tutturdu.

36lık Mossoro gençlere taş çıkartıyor

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