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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 36 dakikada hat-trick yaptı, 22 forveti geride bıraktı! Güven Yalçın...
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Futbol
İHA
25.05.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

36 dakikada hat-trick yaptı, 22 forveti geride bıraktı! Güven Yalçın...

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36 dakikada hat-trick yaptı, 22 forveti geride bıraktı! Güven Yalçın...

Kasımpaşa karşısında 36 dakikada hat-trick yaparak Beşiktaş’ın 3-2’lik galibiyetinde başrol oynayan Güven Yalçın, maçta attığı gollerle Süper Lig’de de 22 forveti geride bıraktı.

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa’yı sahasında 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlıların gollerini ilk yarıda Güven Yalçın kaydetmişti.

Genç futbolcu, 10, 44 ve 45+1. dakikalarda ağları havalandırarak 36 dakikada hat-trick yaptı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım kadrosuna da dahil ettiği Güven, Kasımpaşa maçındaki bu 36 dakikalık performansıyla, Süper Lig’deki 22 forveti gölgede bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında attığı 3 golle, Frey, Adebayor, Sakho, Umut Nayir, Eren Tozlu ve Sunu’nun lig boyunca attığı gol sayısı kadar skor kaydeden Güven Yalçın, Süper Lig’deki 16 forvetin ise sezon boyunca attığı gol sayısını 1 maçta geçmeyi başardı.

12 gole direkt etki etti

Bu sezon Süper Lig’de 22. maçına çıkan Güven Yalçın, bu maçlarda 1.096 dakika sahada kalırken 8 gol atıp 4 de asist yaptı. 12 gole direkt etki eden Güven Yalçın, her 91 dakikada ya gol attı ya da asist yaptı.

Kasımpaşa karşısında takımın en iyisi olan ve 36 dakikada attığı 3 golle Süper Lig’deki 6 forvetin 1 sezonluk performansını yakalayan genç futbolcu, 16 ismi ise geride bıraktı.

Güven Yalçın’ın Kasımpaşa maçındaki performansıyla ligde yakaladığı ya da geride bıraktığı forvetler şu şekilde:

Michael Frey: 14 maçta 612 dakika forma giyip 3 gol attı.
Emmanuel Adebayor: 19 maçta 862 dakika forma giyip 3 gol attı.
Diafra Sakho: 19 maçta 1370 dakika forma giyip 3 gol attı.
Umut Nayir: 24 maçta 1148 dakika forma giyip 3 gol attı.
Eren Tozlu: 18 maçta 700 dakika forma giyip 3 gol attı.
Gilles Sunu: 27 maçta 1861 dakika forma giyip 3 gol attı.
Demba Ba: 5 maçta 86 dakika forma giyip 2 gol attı.
Muğdat Çelik: 10 maçta 266 dakika forma giyip 2 gol attı.
Stipe Perica: 11 maçta 621 dakika forma giyip 2 gol attı.
Prejuce Nakoulma: 12 maçta 213 dakika forma giyip 2 gol attı.
Umut Bulut: 28 maçta 2426 dakika forma giyip 2 gol attı.
Rashad Muhammed: 9 maça 464 dakika forma giyip 2 gol attı.
Islam Slimani: 15 maçta 1255 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kostas Mitroglou: 7 maçta 263 dakika forma giyip 1 gol attı.
Cyle Larin: 12 maçta 310 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kubilay Kanatsızkuş: 15 maçta 820 dakika forma giyip 1 gol attı.
Nabil Ghilas: 8 maçta 268 dakika forma giyip 1 gol attı.
Kristian Opseth: 11 maçta 577 dakika forma giyip 1 gol attı.
Aboubakar Kamara: 9 maçta 611 dakika forma giyip gol atamadı.
Sokol Cikalleshi: 20 maçta 920 dakika forma giyip gol atamadı.
Ridge Munsy: 12 maçta 696 dakika forma giyip gol atamadı.
Zaur Sadaev: 6 maçta 110 dakika forma giyip gol atamadı.

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36 dakikada hat-trick yaptı, 22 forveti geride bıraktı Güven Yalçın...

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