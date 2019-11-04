35'lik Adebayor rekor kırdı
KAYSERiSPOR’un 35 yaşındaki forveti Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe karşısında 30 kez ikili mücadeleye girerek, bu sezon Süper Lig’de bir maçta en fazla ikili mücadeleye giren futbolcu oldu.
Tecrübeli oyuncu, maç sonrası, “Ligin dibinde olduğumuzun farkındaydık. Bu zorlu maça yeni bir enerjiyle iyi hazırlandık. Çok koştuk, mücadele ettik ve kazandık. Bunun keyfini çıkartacağız” diye konuştu.
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