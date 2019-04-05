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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

350 milyon çöpe gitti

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350 milyon çöpe gitti

Bu sezon transfere 350 milyon TL harcayan, buna karşın ligde düşme hattının hemen üstünde olan Fenerbahçe borç yükünü azaltmak için harekete geçti. FB TV'de start alan kampanyada Fenerbahçeli iş adamları ve ünlüler desteğe çağrıldı... Yardım kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü 'Fener Ol' kampanyası dün 19.07'de başladı. Kampanyada hedef, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak. Toplanacak bu para kulübe gelir yazılıp, UEFA'dan gelecek men cezasının önüne geçilmeye çalışılacak.

ÇÖPE ATILAN YÜZ MİLYONLAR!

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bu sezon transfere toplam 350 milyon TL harcayan ancak buna rağmen düşme hattının hemen üstünde yer alan Fenerbahçe'de elde edilecek gelir kadar katılımcı sayısının da önemli olduğu vurgulanıyor.

KATILIMCI SAYISI DA ÖNEMLİ

Katılımcı sayısının fazlalığı UEFA'yı etkilemede elde edilecek gelir kadar önemli bir etken olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç, kampanyanın başarılı olmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

350 milyon çöpe gitti

KAMPANYA CANLI TUTULACAK...

Fenerbahçeli bazı iş adamlarının da yüksek meblağlarla destek verdiği öğrenildi. 'Fener ol' kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgiler resmi sitede yer alıyor.

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