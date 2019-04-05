350 milyon çöpe gitti
Bu sezon transfere 350 milyon TL harcayan, buna karşın ligde düşme hattının hemen üstünde olan Fenerbahçe borç yükünü azaltmak için harekete geçti. FB TV'de start alan kampanyada Fenerbahçeli iş adamları ve ünlüler desteğe çağrıldı... Yardım kampanyası 31 Mayıs'a kadar devam edecek.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü 'Fener Ol' kampanyası dün 19.07'de başladı. Kampanyada hedef, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak. Toplanacak bu para kulübe gelir yazılıp, UEFA'dan gelecek men cezasının önüne geçilmeye çalışılacak.
ÇÖPE ATILAN YÜZ MİLYONLAR!
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bu sezon transfere toplam 350 milyon TL harcayan ancak buna rağmen düşme hattının hemen üstünde yer alan Fenerbahçe'de elde edilecek gelir kadar katılımcı sayısının da önemli olduğu vurgulanıyor.
KATILIMCI SAYISI DA ÖNEMLİ
Katılımcı sayısının fazlalığı UEFA'yı etkilemede elde edilecek gelir kadar önemli bir etken olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç, kampanyanın başarılı olmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.
KAMPANYA CANLI TUTULACAK...
Fenerbahçeli bazı iş adamlarının da yüksek meblağlarla destek verdiği öğrenildi. 'Fener ol' kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgiler resmi sitede yer alıyor.
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