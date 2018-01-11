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35 yaşında geri döndü! Hamit Altıntop...

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Hamit Altıntop, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.

Hürriyet Haber
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Hamit Altıntop Süper Lig'e geri dönüyor. 2012'de Real Madrid'den Galatasaray'a gelen, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ilerleyen senelerde formadan uzaklaşan Hamit Altıntop, geçen sezonun devre arasında sarı kırmızılı takımla olan sözleşmesini feshetmişti.

Daha sonra Almanya 2. Ligi ekiplerinden Darmstadt 98'in yolunu tutan milli futbolcu, buradaki sözleşmesi sona erdiği için boşa çıktı.

beINSports'ta yer alan habere göre; Hamit Altıntop, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı.

Takıma tecrübeli bir isim katmayı amaçlayan Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un da çok istediği 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sezon sonuna kadar el sıkıştı.

 

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