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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
25.09.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, yarın Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaşacak. Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.

Gaziantep'te oynanacak maçta, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Şahinbey Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen ve Kerem Baki hakem üçlüsü yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek lacivert-beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko'yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek sarı-lacivertli ekip, son şampiyonluğunu

2017'de Banvit'e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti. 

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor

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