32 yaşında olan Andre Ingram ilk NBA maçına çıktı
NBA Gelişim Ligi’nde 10 yıldır forma giyen Andre Ingram, kariyerinin ilk NBA maçına dün gece çıktı.
Ingram’ın formasını giydiği South Bay Lakers’ın sahibi olan Los Angeles Lakers, sezonun son iki maçında oynaması için 32 yaşındaki oyuncuyu takıma çağırdı. Ingram da Houston Rockets karşısında 29 dakikada 19 sayı üreterek ilk NBA maçında parlak bir performans sergiledi. Karşılaşma sonrası, Lakers Basketbol Operasyonları Başkanı, efsane basketbolcu Magic Johnson bizzat Ingram’ın yanına giderek tebrik etti.
NBA takımlarında forma şansı bulamayan genç sporculara maç tecrübesi kazandırmak amaçlı kurulan NBA Gelişim Ligi’nde 10 sezondur oynayan Andre Ingram, burada 384 maçta 10.2 sayı ortalaması tutturdu. Bu sezon oyun kurucuları Lonzo Ball ve Kylme Kuzma’yı sakatlıklar nedeniyle kaybeden Lakers bu nedenle Ingram’ı takıma çağırdı.
NBA’de şimdiye kadar bir maça çıkan en yaşlı çaylak ise Hablo Prigioni... Arjantinli oyuncu 2 Kasım 2012’de New York Knicks formasıyle sahaya çıktığında 35 yaşındaydı.
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