31 Ocak transfer haberleri! Gelen ve giden futbolcular

Transfer haberleri içerisinde bazı futbolcular dikkat çekiyor. Özellikle adı bir süredir Galatasaray'la anılan ancak transferi muamma olan yetenekli stoper Doria, Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak geldi. Diğer taraftan Eto'o ise Antalyaspor ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Atiker Konyaspor forması giydi. İşte, günün merakla araştırılan transfer haberleri

Filipe Augusto (Benfica=>Aytemiz Alanyaspor): Ön libero olarak forma giyen futbolcu, Valencia, Braga, Benfica formaları giymiştir.



Lucaz Villafanez (Panathinaikos=>Aytemiz Alanyaspor): Aslen sağ kanatta yer olan oyuncu, ihtiyaca göre On Numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.



Jeremy Menez (Antalyaspor=>Club America): Kariyerinde Milan, Monaco, PSG, Roma gibi önemli kulüplerde oynayan Menez, santrafor mevkisinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyordu.



Aydın Yılmaz (Kasımpaşa=>Adana Demirspor): Galatasaray'ın bir dönem popüler isimlerinden birisi olan Aydın, her iki kanatta da forma giyebiliyor.



Robin Van Persie (Fenerbahçe=>Feyenoord): Sarı Lacivertli kulüpte istenileni bir türlü veremeyen yıldız futbolcu, memleketine geri döndü.



Domagoj Vida (Dinamo Kiev=>Beşiktaş): Siyah Beyazlı kulübün bedelsiz alabilmek için 6 ay boyunca beklediği Vida, asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ihtiyaç halinde beklerde de oynayabiliyor.



Engin Baytar (USA Malatya=>Karadeniz Ereğli Belediyespor): Sahaların hırslı ismi Engin Baytar, Amerika'da istediğini bulamayınca Türkiye'ye geri döndü.



Arda Turan (Barcelona=>M.Başakşehir): Türkiye'ye geleceğine dair spekülasyonlarını sezon başından beri duyduğumuz ünlü yıldız, kararını Başakşehir'den yana kullandı.



Emmanuel Mas (Trabzonspor=>Boca Juniors): Trabzon'un 1.5 milyon Euro gibi bir bedelle satın aldığı sol bek oyuncusu, 2.3 milyon Euro bedelle Boca'ya transfer oldu.



Cenk Tosun (Beşiktaş=>Everton): Belki de bu sezonun en çok konuşulan ismi o oldu. Sırtladığı takımını Şampiyonlar Ligi'nde önemli noktalara taşıyan Cenk, birçok kulübün kancasındaydı. Cenk için ısrarcı olan Everton, 22 milyon Euro+ bonuslar ile Milli Oyuncuyu kadrosuna kattı.



Orkan Çınar (Beşiktaş=>Konyaspor): Siyah Beyazlıların gelecek vaadeden oyuncuları arasında yer alan Orkan, kiralık olarak A. Konyaspor'a transfer oldu. Orkan, kanatlarda oynayabildiği gibi ihtiyaç halinde sol bekte de görevlendirilebiliyor.



Yiğithan Güveli (Fenerbahçe=>Sparta Rotterdam): Fenerbahçe'nin A takımında Aykut Kocaman'ın zaman zaman görev verdiği genç yetenek Yiğithan, deneyimini kiralık olarak gittiği Sparta Rotterdam'da arttırmaya çalışacak.



Rijad Bajic (Udinese=>M.Başakşehir): 23 yaşındaki Bosnalı futbolcu 1,89 boyu ile forvet mevkisinde Başakşehir'in tehlikeli silahlarından birisi olacak. Sol ayağına hakim olan Bajic, zaman zaman forvet arkası ve sol kanatta da görev alabiliyor.



Robinho (Atletico M.=>Sivasspor): Roberto Carlos'tan sonra Sivasspor'un yeni gözdesi olan Robinho, kırmızı beyazlı takımda kanatlarda veya on numara mevkisinde tercih edilecek.



Abdullahi Shehu (Anorthosis=>Bursaspor): Çoğunlukla Ön Libero mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, stoper ve beklerde de görev alabiliyor.

Hakan Özmert (Başakşehir=>Antalyaspor)

Stephane Sessegnon (Montpellier=>Gençlerbirliği)

Doria (Marsilya=>Yeni Malatyaspor)

Henri Saivet (Newcastle United=>Sivasspor)

Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor=>Beşiktaş)

Adis Jahovic (Göztepe=>A. Konyaspor)

Samuel Eto'o (Antalyaspor=>A. Konyaspor)