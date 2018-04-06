30 sene, 35. kontrat!
28. takÄ±mÄ± olan Giresunsporâ€™daki macerasÄ± sadece 3 hafta sÃ¼ren YÄ±lmaz Vural, 1994-95â€™te ÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± EskiÅŸehirspor ile 5 maÃ§lÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±lmaz hoca, dÃ¼n kariyerinde 35. sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±.
TÃ¼rk futbolunun artÄ±k fenomen isimlerinden biri haline gelen YÄ±lmaz Vural, kendi rekorunu geliÅŸtirmeye devam ediyor... 1988â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyeri boyunca 28 farklÄ± takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran YÄ±lmaz hoca, son olarak EskiÅŸehirsporâ€™la sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. 1994-95 sezonunda ÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± Es Esâ€™e ikinci kez gelen Vural, birden fazla kez hocalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda (Bursaspor, Adana, GenÃ§lerbirliÄŸi, Konya, Antalya, EskiÅŸehir) dÃ¼n 35. kontratÄ±nÄ± imzalamÄ±ÅŸ oldu. YÄ±lmaz hoca kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Giresunsporâ€™a gitmiÅŸ ancak macerasÄ± sadece 3 hafta sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. TecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, 3 maÃ§ta 3 yenilgi alÄ±nca gÃ¶revi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
LÄ°GDE TUTARSA PARA ALACAKÂ
1.Ligâ€™de kÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi veren EskiÅŸehirspor ile sezon sonuna kadar yani 5 maÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zleÅŸme yapan YÄ±lmaz hocanÄ±n, bu periyotta herhangi bir Ã¼cret almayacaÄŸÄ± belirtildi. 65 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam eÄŸer EskiÅŸehirsporâ€™u ligde tutarsa lig bitiminde kendisine Ã¶deme yapÄ±lacak.
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