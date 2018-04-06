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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Futbol
06.04.2018 - 11:46, Son GÃ¼ncelleme:

30 sene, 35. kontrat!

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30 sene, 35. kontrat!

28. takÄ±mÄ± olan Giresunsporâ€™daki macerasÄ± sadece 3 hafta sÃ¼ren YÄ±lmaz Vural, 1994-95â€™te ÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± EskiÅŸehirspor ile 5 maÃ§lÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki YÄ±lmaz hoca, dÃ¼n kariyerinde 35. sÃ¶zleÅŸmeyi imzaladÄ±.

TÃ¼rk futbolunun artÄ±k fenomen isimlerinden biri haline gelen YÄ±lmaz Vural, kendi rekorunu geliÅŸtirmeye devam ediyor... 1988â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyeri boyunca 28 farklÄ± takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran YÄ±lmaz hoca, son olarak EskiÅŸehirsporâ€™la sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. 1994-95 sezonunda ÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± Es Esâ€™e ikinci kez gelen Vural, birden fazla kez hocalÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda (Bursaspor, Adana, GenÃ§lerbirliÄŸi, Konya, Antalya, EskiÅŸehir) dÃ¼n 35. kontratÄ±nÄ± imzalamÄ±ÅŸ oldu. YÄ±lmaz hoca kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Giresunsporâ€™a gitmiÅŸ ancak macerasÄ± sadece 3 hafta sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. TecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, 3 maÃ§ta 3 yenilgi alÄ±nca gÃ¶revi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

MaÃ§ Sonucu Bahsini SeÃ§


LÄ°GDE TUTARSA PARA ALACAKÂ

1.Ligâ€™de kÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi veren EskiÅŸehirspor ile sezon sonuna kadar yani 5 maÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zleÅŸme yapan YÄ±lmaz hocanÄ±n, bu periyotta herhangi bir Ã¼cret almayacaÄŸÄ± belirtildi. 65 yaÅŸÄ±ndaki teknik adam eÄŸer EskiÅŸehirsporâ€™u ligde tutarsa lig bitiminde kendisine Ã¶deme yapÄ±lacak.

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