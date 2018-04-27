30 milyon TL'lik süper yarış!
Halen Spor Toto 1. Lig’de 7.5 milyon TL yayın bedeli alan bir kulüp, Süper Lig’e çıkarsa garanti 30 milyon TL’yi kasasına koyacak.
SPOR Toto 1. Lig’de bugün aynı saatte oynanacak 33. hafta maçlarının ardından, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü’nün Süper Lig’e yükselme ihtimali bulunuyor.
İlk 2’ye girenlerin direkt çıktığı ligde, 3’üncü ile 6’ncı sırada yer alan ekipler arasında yapılacak play-off müsabaları sonucunda bir takım daha terfi edecek.
63 puanlı lider Rize, 58 puanla 3. sırada yer alan Ümraniye’den 1 puan dahi alsa Süper Lig’e çıkacak. 59 puanla ikinci sırada olan Ankaragücü ise Grandmedical Manisa’yı yenerse, Ümraniye’nin puan kaybetmesi halinde Süper olacak.
10’UNCU SIRADAKİ İSTANBULSPOR’UN PLAY-OFF’A KATILMA ŞANSI VAR
PLAY-OFF barajında yer alan Bolu’nun 56, Gazişehir’in 53 ve Altınordu’nun 52 puanının bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurum ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığ ve 46’şar puanlı Balıkesir Baltok ile İstanbulspor’un play-off’a katılma şansları var.
Süper Lig’de mücadele etmek, kulüplere, prestijin yanı sıra yüksek miktarda para kazanma imkanı sunuyor. Halen 1. Lig’deki kulüplere 7.5’ar milyon TL yayın bedeli ödeniyor.
Süper Lig’de her takıma verilen garanti para ise 30 milyon TL. Ayrıca kulüplere, galibiyet başına 2.1 milyon, beraberliklerde 1 milyon 50 bin TL ödeniyor. Süper Lig’i 40 puanla bitiren takım (10 galibiyet, 10 beraberlik alırsa) 31.5 milyon TL performans primi ile birlikte toplam 61.5 milyon TL’yi kasasına koyacak.
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