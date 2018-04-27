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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Adil DEMİRÇUBUK
27.04.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

30 milyon TL'lik süper yarış!

Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
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Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
30 milyon TL'lik süper yarış!

Halen Spor Toto 1. Lig’de 7.5 milyon TL yayın bedeli alan bir kulüp, Süper Lig’e çıkarsa garanti 30 milyon TL’yi kasasına koyacak.

SPOR Toto 1. Lig’de bugün aynı saatte oynanacak 33. hafta maçlarının ardından, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü’nün Süper Lig’e yükselme ihtimali bulunuyor.

İlk 2’ye girenlerin direkt çıktığı ligde, 3’üncü ile 6’ncı sırada yer alan ekipler arasında yapılacak play-off müsabaları sonucunda bir takım daha terfi edecek.

63 puanlı lider Rize, 58 puanla 3. sırada yer alan Ümraniye’den 1 puan dahi alsa Süper Lig’e çıkacak. 59 puanla ikinci sırada olan Ankaragücü ise Grandmedical Manisa’yı yenerse, Ümraniye’nin puan kaybetmesi halinde Süper olacak.

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10’UNCU SIRADAKİ İSTANBULSPOR’UN PLAY-OFF’A KATILMA ŞANSI VAR
PLAY-OFF barajında yer alan Bolu’nun 56, Gazişehir’in 53 ve Altınordu’nun 52 puanının bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurum ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığ ve 46’şar puanlı Balıkesir Baltok ile İstanbulspor’un play-off’a katılma şansları var.

Süper Lig’de mücadele etmek, kulüplere, prestijin yanı sıra yüksek miktarda para kazanma imkanı sunuyor. Halen 1. Lig’deki kulüplere 7.5’ar milyon TL yayın bedeli ödeniyor.

Süper Lig’de her takıma verilen garanti para ise 30 milyon TL. Ayrıca kulüplere, galibiyet başına 2.1 milyon, beraberliklerde 1 milyon 50 bin TL ödeniyor. Süper Lig’i 40 puanla bitiren takım (10 galibiyet, 10 beraberlik alırsa) 31.5 milyon TL performans primi ile birlikte toplam 61.5 milyon TL’yi kasasına koyacak.

Adil Demirçubuk
Adil Demirçubuk
ademircubuk@hurriyet.com.tr
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