30 milyon dolar ödüllü turnuvaya bu genç damga vurdu
Fortnite Dünya Kupası'nın toplam 30 milyon dolarlık ödülü, bir espor etkinliğinde dağıtılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçerken 16 yaşındaki Kyle Giersdorf kazandığı ödülle tüm dikkatleri üzerine çekti.
New York’ta ABD Açık Tenis Turnuvasının da oynandığı 23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Stadyumu'nda yapılan turnuvada oyun dünyasında, 'Bugha' ismiyle tanınan finalde Giersdorf 3 milyon dolar kazandı.
Fortnite Finalleri'nde toplam 100 oyuncu, büyük bilgisayar ekranlarında birbirleriyle mücadele etti. Ancak elemelere toplam 40 milyon oyuncu katıldı ve her biri, 10 hafta süresince finallere kalmaya çalıştı.
Toplam 30 ülkenin temsil edildiği turnuvada, 70 oyuncu ABD, 14 Fransa, 11'de İngiltere adına yarıştı. Finalde 100 oyuncunun karakterleri, bırakıldıkları bir adada birbirleriyle savaştılar ve en son kalan oyuncu turnuvayı kazandı.
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