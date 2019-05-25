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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
25.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

30 Mayıs yolcusu kalmasın! Play-off'ta rövanş vakti...

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30 Mayıs yolcusu kalmasın! Play-off'ta rövanş vakti...

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep takımları arasında yapılan play-off maçlarının ardından Süper Lig'e adını yazdıran son ekip belli olacak.

Hatayspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. 

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30 Mayıs yolcusu kalmasın Play-offta rövanş vakti...

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