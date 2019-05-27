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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

30 kız futbolcu Riva'da yeteneklerini sergiledi

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30 kız futbolcu Riva'da yeteneklerini sergiledi

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike iş birliğiyle 24 Mayıs’ta TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleşen “NikeWomen Futbol Turnuvası” etkinliğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen 30 futbolcu kız milli takım hocalarına yeteneklerini gösterme şansı yakaladı.

Scoutium aplikasyonunun kullanıcıları tarafından değerlendirilmiş ve Milli Takım antrenörleri tarafından 1000 kız arasından seçilmiş 30 futbolcu kız, A Milli Kadın Futbol Takımı antrenörleri ile antrenman yapma fırsatı yakaladı.

Ünlülerin ve spor camiasından değerli isimlerin katılımıyla birlikte seçilen kızlar, Türk futbolunun kalbi olan TFF Riva Tesisleri’nde unutulmaz bir gün geçirdi. Program çerçevesinde futbolu hem teknik hem de fiziksel olarak nasıl bir üst seviyeye taşıyabilecekleri hakkında bilgi edinen kızlar, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın antrenörleri ile tanışarak gelecekte onların yönetiminde sahaya çıkabilmek için performans sergiledi.

30 kız futbolcu Rivada yeteneklerini sergiledi

Hayallerini değil, dünyayı değiştir
Tüm günü TFF Riva Tesisleri’nde geçiren 30 kız futbolcu aynı zamanda Banu Yelkovan’nın moderatörlüğünde Beşiktaş ve Milli Takım kaptanı Didem Karagenç, Milli Takım oyuncusu Ece Türkoğlu, Milli Takım Kadınlar U15 antrenörü Aytürk Kıyıcı ve Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader’in katılımıyla gerçekleşen panele katıldı.

Sporcular, karşılaştıkları zorluklardan ve bunların üstünden nasıl geldiklerini paylaşarak kendilerini takip eden futbolcu kızlara ilham verdi. Panelin ardından 30 kız futbolcu sahaya inerek yeteneklerini gösterdi. Scoutium iş birliğinde gerçekleşen etkinliğin sonunda ise futbolculardan Azra Ardos ve Selis Demirci Fransa’da düzenlenecek uluslararası turnuvayı yerinde takip etme şansı yakaladı. Futbolculardan Pınar Su Cılız ise Nike tarafından 1 senelik ürün desteği hakkı kazandı.

30 kız futbolcu Rivada yeteneklerini sergiledi

 

 

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