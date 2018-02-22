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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:Beşiktaş’ın rakibi Bayern Münih’in, Hertha Berlin maçı şifresiz!

Futbol
22.02.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

3 yıldız Cenk'in yarısı etmedi

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Kara Kartal; Cenk Tosun sonrası oynadığı 9 karşılaşmada toplam 17 gol atarken, forvette yer alan Love, Negredo ve Pektemek sadece 7 kez fileleri havalandırabildi.

Süper Lig'de son maçlarda zorlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih'e farklı mağlup olan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun sonrası forvetlerinden yeterli katkıyı alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah- beyazlı ekipte forvet hattında görev alan Vagner Love, Negredo ve Mustafa Pektemek, son 9 resmi karşılaşmada fileleri havalandırmakta zorlanırken, performanslarıyla da Cenk Tosun'u arattı. Beşiktaş, eski oyuncusunun yokluğunda Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmaya çıkarken, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Love, Negredo ve Pektemek, bu 9 karşılaşmadaki 17 golün sadece 7'sine imza atabildi.

TALİSCA DAHA ÇOK ATTI
BU periyottaki resmi maçlarda takım olarak 1,8 ortalama yakalayan Beşiktaş'ta forvet oyuncuların yüzdesi ise 0,7'de kaldı. Siyah- beyazlılar, söz konusu 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Beşiktaş, bu süreçteki 2 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Forvet oyuncuların beklentilerin altında kaldığı 9 resmi karşılaşmada Talisca; Love, Negredo ve Pektemek'in toplamı kadar gol attı. Beşiktaş'ın üç oyuncusu toplam 7 gole imza atarken Talisca, Cenk Tosun'un ardından rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekipte söz konusu 9 karşılaşmada savunma oyuncuları Adriano ile Pepe de birer kez gol attı. Beşiktaş'ta ön libero olarak görev alan Atiba da bu süreçte bir kez gol sevinci yaşadı.

CENK Tosun'un ardından alınan Vagner Love, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Siyah-beyazlı ekipte şu ana dek 5 karşılaşmaya çıkan ve bunların 3'ünde ilk 11'de şans bulan Love, Karabük maçında fileleri 2 kez havalandırabildi.

Negredo, Cenk Tosun sonrası yakaladığı şansı da iyi kullanamadı. İspanyol oyuncu da Love gibi 2 gol atabildi. Son 9 karşılaşmanın 6'sında şans bulan ve bunların 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan Negredo, son 2 karşılaşmada ilk 11'deki yerini Love'a kaptırdı.

Daha çok Türkiye Kupası'nda tercih edilen Mustafa Pektemek, kupada 3 kez takımına gol kazandırdı. Cenk Tosun sonrası ligde sadece Bursa karşılaşmasında 10 dakika şans bulan Mustafa, Türkiye Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada birer kez fileleri havalandırdı.

Bayern Münih yenilgisi sonrasında Beşiktaşlı oyunculara akıl veren Andreas Beck, "Bu duyguyu çok iyi biliyorum, geçen sene aynısını yaşadık. Yapmamız gereken en iyi şey interneti bile açmamak" ifadesini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN SON 9 MAÇTAKİ GOL DAĞILIMI
Osmanlı-BJK (Kupa) 2-1 M. Pektemek
Antalya-BJK (SL) 1-2 Talisca (2)
BJK-Kasımpaşa (SL) 2-1 Talisca (2)
BJK-G.Birliği (Kupa) 3-1 M. Pektemek, Negredo, Talisca
Bursaspor-BJK (SL) 2-2 Adriano, Negredo
G.Birliği-BJK (Kupa) 0-1 M. Pektemek
BJK-Karabük (SL) 5-0 Pepe, Talisca (2), Love (2)
Konya-BJK (SL) 1-1 Atiba
B. Münih-BJK (ŞL) 5-0 -

 

 

Bayern Münih - Beşiktaş maçı kaç kaç sonuçlanır? | Sarı Mikrofon

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