Yok böyle kupon! 3 TL'ye dünyaları kazandı!
Nesine.com'da efsane kupon tutturdu, güne damga vurdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
858'inci iddaa dönemi ise efsane bir kuponla kapandı.
Bir Nesine.com kullanıcısı 3 TL'ye 16.649 TL kazandı, güne damga vurdu!
15 maçla 3 TL'ye 16.649 TL kazanan bu kullanıcının yanı sıra, yine 15 maçla 3 TL'ye 16.212 TL kazanan bir başka kullanıcı ve 3 TL'ye 14.466 TL kazanan bir diğer kullanıcı 858'inci iddaa döneminde efsane kuponlara imza attılar.
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