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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
06.01.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

3 sayı düellosunda kazanan Golden State!

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3 sayı düellosunda kazanan Golden State!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın deplasmanda Sacramento Kings'i 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üç sayı isabetiyle rekor kırıldı.

Son şampiyon Warriors'ın 47'de 21, Kings'in 36'da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi. Bu rakamla Kings-Warriors mücadelesi, Şubat 2018'de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA'de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Warriors'ta Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 2 blokla sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Üst üste 4. olmak üzere 20. yenilgisini yaşayan Kings'te Buddy Hield, 32 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Justin Jackson 28 sayı, 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

- Raptors, Bucks deplasmanında galip

Günün öne çıkan maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors'a 123-116 yenildi.

Doğu Konferansı ikincisi Raptors'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle sezonun 29. galibiyetinde öne çıktı.

Giannis Antetokounmpo'nun 43 sayı, 18 ribaunt, 4 asistlik performansı, Doğu Konferansı lideri Bucks'ın 11. mağlubiyeti yaşamasını önleyemedi. Ev sahibi takımda Ersan İlyasova, 13 dakika 23 saniye süre aldığı mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Öte yandan Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New Orleans Pelicans'a 133-98 mağlup oldukları karşılaşmada 32 dakika 54 saniye görev aldı ve 13 sayı, 1 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

Philadelphia 76ers'ta görev yapan Furkan Korkmaz ise Dallas Mavericks'i 106-100 yendikleri mücadelede 27 dakika 49 saniye süre alarak 7 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110
Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110
Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127 

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