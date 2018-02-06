3 saatlik kritik zirve
Galatasaray’ın başındaki dördüncü döneminde ilk yenilgisini Sivas’ta alan Terim, Başkan Cengiz ve Sportif AŞ Yöneticisi Albayrak’la yaptığı toplantıda “Bunu bir yol kazası olarak görüyorum” dedi. Terim, Fernando’nun dönüşünü beklediğini belirterek “Kalitesiyle bizi yukarıya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.
LİGDE Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına izin verirken kendisi Florya’da mesai harcadı... Terim, pazartesi günü Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek gelecekle alakalı durum değerlendirmesi yaptı. Mevcut kadronun iç huzuru ve mutluluğunu göz önünde tutan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray takımının geriden gelen alacaklarının kapatılmasını özellikle talep etti.
İKİ AYLIK ÖDEME YAPILDI
- GEÇEN hafta sarı kırmızılı takımın ekim ayı ödemelerini yapan yönetim, dün de Terim’in bu isteğini yerine getirdi. Aralık ayı alacaklarının büyük bölümü Galatasaray takımı oyuncularının hesaplarına yatırıldı. Toplantıda Terim, Sivas maçını da değerlendirerek “Gerçekleri açıkça konuşmak gerekli. Sivas’ta kötü oynadık ve kaybettik. Bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Aynı zamanda hepimiz adına da, bir erken verilmiş uyarı mesajı olarak. Hepimiz, topyekün bu yenilgiden dersler çıkaracağız” dedi.
‘FERNANDO ÇOK ÖNEMLİ’
- ÜÇ saat süren toplantıda takımı ve şampiyonluk yarışı ile alakalı görüşlerini aktaran Fatih Terim, özellikle orta saha bölgesinde Fernando’nun dönüşünün takım adına çok önemli olduğunu belirtti. Sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcunun bir an önce dönmesini beklediğini belirten başarılı teknik adam, tecrübeli oyuncunun orta sahadaki direnci, oyun kalitesini yukarıya taşıyacağına inandığını da dile getirdi. İç yan bağlarından sakatlanan Fernando’nun tedavisini Portekiz’de devam ediyor.
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