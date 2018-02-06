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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Hakem hatası var ama kollama yok

Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
06.02.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

3 saatlik kritik zirve

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Galatasaray’ın başındaki dördüncü döneminde ilk yenilgisini Sivas’ta alan Terim, Başkan Cengiz ve Sportif AŞ Yöneticisi Albayrak’la yaptığı toplantıda “Bunu bir yol kazası olarak görüyorum” dedi. Terim, Fernando’nun dönüşünü beklediğini belirterek “Kalitesiyle bizi yukarıya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

LİGDE Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, futbolcularına izin verirken kendisi Florya’da mesai harcadı... Terim, pazartesi günü Başkan Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelerek gelecekle alakalı durum değerlendirmesi yaptı. Mevcut kadronun iç huzuru ve mutluluğunu göz önünde tutan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray takımının geriden gelen alacaklarının kapatılmasını özellikle talep etti.

İKİ AYLIK ÖDEME YAPILDI

- GEÇEN hafta sarı kırmızılı takımın ekim ayı ödemelerini yapan yönetim, dün de Terim’in bu isteğini yerine getirdi. Aralık ayı alacaklarının büyük bölümü Galatasaray takımı oyuncularının hesaplarına yatırıldı. Toplantıda Terim, Sivas maçını da değerlendirerek “Gerçekleri açıkça konuşmak gerekli. Sivas’ta kötü oynadık ve kaybettik. Bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Aynı zamanda hepimiz adına da, bir erken verilmiş uyarı mesajı olarak. Hepimiz, topyekün bu yenilgiden dersler çıkaracağız” dedi.

‘FERNANDO ÇOK ÖNEMLİ’

- ÜÇ saat süren toplantıda takımı ve şampiyonluk yarışı ile alakalı görüşlerini aktaran Fatih Terim, özellikle orta saha bölgesinde Fernando’nun dönüşünün takım adına çok önemli olduğunu belirtti. Sakatlığı devam eden Brezilyalı futbolcunun bir an önce dönmesini beklediğini belirten başarılı teknik adam, tecrübeli oyuncunun orta sahadaki direnci, oyun kalitesini yukarıya taşıyacağına inandığını da dile getirdi. İç yan bağlarından sakatlanan Fernando’nun tedavisini Portekiz’de devam ediyor.

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