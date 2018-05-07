'3 puandan daha değerli olur'
Gazetemiz yazarı Kenan Başaran, Beşiktaş-Kayserispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş, bugün şampiyonluk şansını değil ikincilik ihtimalini korumak için sahaya çıkıyor ki bu bile çok zayıflamiş bir hedef.
Bugün mühim olan stadın dolup dolmayacağı. Çünkü Beşiktaş, bu stat açıldığından beri ilk kez iddiası zayıflamış bir şekilde sahaya çıkıyor.
Taraftar iyi günün mü kötü günün mü dostu olduğunu gösterecek.
Bugün tribün şampiyonluğa oynarmışçasına dolarsa bu 3 puandan daha değerli olur. Çünkü sadece Beşiktaş'a değil tüm takımlarımıza uzun vadede lazım olan
3 puan değil her şartta dolu tribünler önünde oynamaktır. Bu kültüre Beşiktaş'ın kavuşması lazım. Beşiktaş maça konsantre olursa Kayseri'yi rahat yener. Gollü bir maç bekliyorum..
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