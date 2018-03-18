3 penaltının 1’ini dahi verse her şey değişirdi
“G.Saray maçında takım olarak ne gerekirse yaptık. Hakem bir tane penaltıyı verse 1-0 öne geçecektik ve tüm oyunun akışı değişecekti. Bu düzeydeki maçlarda bunlar çok önemli. Ama izin vermiyorlar.”
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 0-0 sona eren Galatasaray derbisi sonrası hakem Bülent Yıldırım’a son derece öfkeliydi. Basın toplantısı sonrası yardımcılarıyla maçın değerlendirmesini yapan Kocaman, hakem Yıldırım’ın kritik pozisyonlarda verdiği kararlarla skora tesir ettiğini savundu ve sert eleştirilerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, görüşlerini şöyle dile getirdi...
‘DERBİDE TAKIMIM HER ŞEYİ YAPTI’
“DENK takımların mücadelesiydi. Bu seviyedeki ekiplerin maçlarında skoru çok küçük nüanslar belirler. Üç penaltımızdan sadece biri dahi verilse ya da 46. dakikada Fernando’ya kırmızı kart çıksa her şey farklı olurdu. Hakemler o küçük nüanslarda hep aleyhimize kararlar veriyor.”
Aykut Kocaman, derbide takımının her şeyini verdiğini, sadece ufak tefek hatalarının olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü...
‘BUNLARA HATA DEMEK SAFDİLLİK OLUR’
“BİZ takım olarak ne gerekirse yaptık. Hakem bir tane penaltıyı verse 1-0 öne geçecektik ve tüm oyunun akışı değişecekti. Bu düzeydeki maçlarda bunlar çok önemli. Ama izin vermiyorlar. Hakem belli ki maçı berabere bitirmeye gelmiş. Bunu da başardı. Bu tip hakem kararlarını sadece ‘hata’ olarak nitelendirmek biraz safdillik olur. Geçen senelerde benzer şeyler oldu. Özellikle benim dönemlerimde bu hatalar yoğunlaşıyor.”
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